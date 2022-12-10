Нацпроекты — людям
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Методы профилактики и лечения свиного гриппа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2022 13:36  [20] Семинар для молодежных лидеров АПЗ состоялся в парк-отеле "Морозовский"
16 декабря 2022 13:12  [61] Благоустройство улицы К. Маркса и Соборной площади в Арзамасе будет завершено в 2023 году
16 декабря 2022 13:02  [59] Застройщика обязали законсервировать недостроенный ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе Нижнего Новгорода
16 декабря 2022 12:40  [62] Андрей Захаров: "Дом народного единства – это площадка для диалога с властью"
16 декабря 2022 12:14  [79] Около 290 музыкальных инструментов для учреждений культуры закупили в Нижегородской области в 2022 году
16 декабря 2022 11:54  [101] ЗСНО выступает за ужесточение наказания при нарушениях безопасности на стратегических объектах
16 декабря 2022 11:47  [360] Расписание для 23 частных маршрутов автобусов утверждено в Нижнем Новгороде
16 декабря 2022 11:41  [96] Владимир Путин поручил привести в порядок региональные дороги к 2024 году
16 декабря 2022 11:20  [96] Лучшего сварщика Нижегородской области из "Теплоэнерго" наградили в Арзамасе
16 декабря 2022 11:15  [105] Светлана Васильева: "Дом народного единства станет площадкой для открытого общения власти, бизнеса и общества"
Общество

Благоустройство улицы К. Маркса и Соборной площади в Арзамасе будет завершено в 2023 году

16 декабря 2022 13:12  [61] Общество

Фото: АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство улицы К. Маркса и Соборной площади в Арзамасе будет завершено в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Щелоков.

Согласно информации, готовность улицы Карла Маркса составляет 76%, первого этапа реконструкции Соборной площади - 83%.

Подрядчики ГПНО "ДиРОН" и ООО "Нижегородстройпроект" должны были завершить работы до конца текущего года, но связи с подорожанием материалов это стало невозможно. Сейчас министерство финансов РФ согласовывает дополнительное финансирование благоустройство.

Теперь I этап реконструкции Соборной площади должен завершиться до 15 июня 2023 год, а реконструкция улицы К. Марка - до 15 июля 2023 года.

Также на улице Карла Маркса была реализована программа "Чистое небо". В рамках инвестпрограммы "Россетей" за 76 млн рублей без вложений из местного бюджета была реконструирована система энергоснабжения уличного освещения и домовладений.

"Это создавало трудности на отдельных участках работы. Зато результат того стоил. Еще бы вандалы новые распределительные щиты не расписывали…", - подчеркнул Александр Щелоков.

Кроме того, на сроки благоустройства повлияли археологические работы.

Напомним, на проведение масштабного благоустройства Арзамаса было выделено 15 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph