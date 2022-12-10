Благоустройство улицы К. Маркса и Соборной площади в Арзамасе будет завершено в 2023 году Общество

Фото: АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство улицы К. Маркса и Соборной площади в Арзамасе будет завершено в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Щелоков.

Согласно информации, готовность улицы Карла Маркса составляет 76%, первого этапа реконструкции Соборной площади - 83%.

Подрядчики ГПНО "ДиРОН" и ООО "Нижегородстройпроект" должны были завершить работы до конца текущего года, но связи с подорожанием материалов это стало невозможно. Сейчас министерство финансов РФ согласовывает дополнительное финансирование благоустройство.

Теперь I этап реконструкции Соборной площади должен завершиться до 15 июня 2023 год, а реконструкция улицы К. Марка - до 15 июля 2023 года.

Также на улице Карла Маркса была реализована программа "Чистое небо". В рамках инвестпрограммы "Россетей" за 76 млн рублей без вложений из местного бюджета была реконструирована система энергоснабжения уличного освещения и домовладений.



"Это создавало трудности на отдельных участках работы. Зато результат того стоил. Еще бы вандалы новые распределительные щиты не расписывали…", - подчеркнул Александр Щелоков.

Кроме того, на сроки благоустройства повлияли археологические работы.



Напомним, на проведение масштабного благоустройства Арзамаса было выделено 15 млрд рублей.