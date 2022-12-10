Почти 50 праздничных программ "Новый год в каждый двор" подготовили во всех районах Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 50 праздничных программ "Новый год в каждый двор" подготовили во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации города.

Согласно информации, мероприятия пройдут на 48 городских площадках.

Нижегородцев ждет развлекательная программа от Деда Мороза и Снегурочки, хороводы, песни и конкурсы. Детям подарят сладкие подарки.

Мероприятия будут проходить с 26 по 31 декабря, а также 2-8 января.

В понедельник, 26 декабря, программы стартуют с 10:00 в Советском и Сормовском районах. С адресами площадок можно ознакомиться по ссылке

Ранее о новогодних программах для детей рассказали в культурных учреждениях Нижнего Новгорода.

С полной программой новогодних мероприятий можно ознакомиться по ссылке.