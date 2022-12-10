Стратегия развития Нижегородской области будет актуализирована Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Стратегия развития Нижегородской области будет актуализирована. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам стратсессии в рамках Регионального совета.

Напомним, главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представили проекты по развитию региона на Регсовете.

Так, в сфере туризма предложено сформировать новый кластер, позиционирующий регион регион как родину русского литературного языка (Большое Болдино, исследования Даля).

В сфере общественного транспорта разработан новый подход к обслуживанию подвижного состава.

Глеб Никитин отметил, что одной из самых ярких и прорывных стала стратегическая инициатива "Народный лифт", в рамках которой предполагается замена старых лифтов, обновление подъездов и дворов, а также новая схема работа с домоуправляющими компаниями.

В сфере кадровой политики акцент сделан на привлечении специалистов в сфере образования и здравоохранения в районы.

Все предложения будут учтены при работа над актуализацией Стратегии развития Нижегородской области.

"На нашу страну оказывается серьёзное давление. Но это не значит, что нужно отказываться от развития. Мы должны реализовывать намеченное и добиваться большего. Главное - делать это сообща!", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.