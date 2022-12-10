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Культура и отдых

Новогодняя программа в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода стартует 25 декабря

18 декабря 2022 13:03  [1] Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

Новогодняя программа в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода стартует 25 декабря. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, программа "Праздник света и обыкновенных чудес в "Заповедных квартал" продлится до 8 января в Студеном квартале (ул. Студеная – Звездинка - Алексеевская) и в квартале церкви Трех Святителей (ул. Новая-Короленко-Славянская).

С 1 по 5 января на фасадах домов №14 на улице Студеной и №17 на улице Короленко пройдет мэппинг-шоу студии Dreamlaser. На улице Студеной оно будет посвящено секретам квартала, а на улице Короленко - благотворительной елке для детей при участии Максима Горького.

7 января пройдет благотворительная "Горьковская елка" в память о традициях благотворительности, заложенных писателем и жителем квартала церкви Трех Святителей Максимом Горьким.

Также квартал украсят ледяными фонарями, гирляндами, подсветкой 300-летнего дуба, фигурами из сена, проекцией старинных рождественских открыток на стены, фотозоной и елкой. Сад Мечтателей около ул. Короленко, 17 будет украшен ландшафтной подсветкой, елкой и ледяными фигурами.

Зарегистрироваться на мероприятия и ознакомиться с полной программой можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что почти 50 праздничных программ "Новый год в каждый двор" подготовили во всех районах Нижнего Новгорода.

С полной программой новогодних мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Новый год Экскурсия
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