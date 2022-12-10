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Общество

Роспотребнадзор: в стране не будут вводить систему QR-кодов из-за высокой заболеваемости гриппом

19 декабря 2022 16:18  [50] Общество

Эпидемиологическая ситуация в стране не требует введения ограничительных мер на федеральном уровне, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ", - цитирует заявление ведомства телеканал "360".

При этом, отметили в Роспотребнадзоре, региональные власти могут регулировать ограничения в зависимости от подъёма заболеваемости. Так, например, из-за сезонного подъёма простудных заболеваний масочный режим уже частично вернули во Владимирской области. Кроме того, рекомендованный масочный режим ввели в больницах и соцучреждениях Москвы.

Напомним, в Нижегородской области рекомендация о ношении масок была вновь внесена в Указ губернатора ещё в августе - и действует до сих пор. Для работников и посетителей круглосуточных учреждений соцобслуживания соблюдение масочного режима является обязательным.

На прошлой неделе Роспотребнадзор предложил закрыть секции и кружки и отменить кабинетную систему в школах Нижнего Новгорода. Кроме того, озвучена рекомендация о запрете массовых мероприятий с участием организованных групп детей в закрытых помещениях в школах, детских садах и в организациях допобразования города.

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Теги:
Грипп ОРВИ Роспотребнадзор
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