Рекомендация о ношении масок снова внесена в Указ губернатора Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рекомендация о ношении масок в общественных местах снова внесена в Указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, нижегородцам рекомендуется носить защитные маски в общественных местах, местах скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях.

Для работников и посетителей круглосуточных учреждений социального обслуживания соблюдение масочного режима становится обязательным.

Также с 1 сентября возвращается режим обязательной самоизоляции для беременных. Работодателям будет необходимо временно перевести беременных женщин на удаленный режим работы. В случае невозможности перевода на дистанционный режим будет оформляться простой.

Напомним, что 18 августа в Нижегородской области было зарегистрировано 527 случаев заражения COVID-19.

Масочный режим в медицинских учреждениях региона был введен 15 августа.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.

Доля положительных ПЦР тестов в Нижегородской области возросла уже до 25%.