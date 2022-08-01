Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Прогноз погоды на август
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
19 августа 2022 17:09  [2] Рекомендация о ношении масок снова внесена в Указ губернатора Нижегородской области
19 августа 2022 16:56  [42] Делегации городов-побратимов и партнеров посетили Нижний Новгород в преддверии Дня города
19 августа 2022 16:28  [99] Единовременное вознаграждение для бойцов нижегородского танкового батальона имени Минина увеличено до 300 тыс. рублей
19 августа 2022 16:07  [102] Три новых маршрута по Нижнему Новгороду появились на портале Russpass
19 августа 2022 15:34  [194] Обнаруженного в кустах в Советском районе младенца назвали Иваном
19 августа 2022 15:15  [130] Дмитрий Бедняков, Николай Сатаев и Владыка Георгий стали Почётными гражданами Нижнего Новгорода
19 августа 2022 14:42  [124] Пожар в лесах Воротынского района охватил уже 3800 га
19 августа 2022 14:29  [139] Нижний Новгород и столица Армении Ереван могут стать городами-побратимами
19 августа 2022 13:51  [128] Чрезвычайная пожароопасность лесов установилась местами по Нижегородской области до 26 августа
19 августа 2022 13:27  [126] Более 500 случаев заражения COVID-19 выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки
Общество

Рекомендация о ношении масок снова внесена в Указ губернатора Нижегородской области

19 августа 2022 17:09  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рекомендация о ношении масок в общественных местах снова внесена в Указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, нижегородцам рекомендуется носить защитные маски в общественных местах, местах скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях.

Для работников и посетителей круглосуточных учреждений социального обслуживания соблюдение масочного режима становится обязательным.

Также с 1 сентября возвращается режим обязательной самоизоляции для беременных. Работодателям будет необходимо временно перевести беременных женщин на удаленный режим работы. В случае невозможности перевода на дистанционный режим будет оформляться простой.

Напомним, что 18 августа в Нижегородской области было зарегистрировано 527 случаев заражения COVID-19.

Масочный режим в медицинских учреждениях региона был введен 15 августа.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.

Доля положительных ПЦР тестов в Нижегородской области возросла уже до 25%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph