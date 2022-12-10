Второй пакет ESG-рекомендаций для бизнеса разработали в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центр компетенций ESG Корпоративного университета правительства Нижегородской области разработал пакет рекомендаций для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, цель рекомендаций - минимизировать вред окружающей среде, повысить корпоративную социальную ответственность и выстроить систему эффективного управления.

Пакет включает в себя 15 направлений деятельности - сфер образования и услуг, маркетплейсов, парков, спортобъектов и др. В итоге он коснется более 6 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Ознакомиться с полным списком рекомендаций можно по ссылке.

Напомним, в Нижегородской области для придерживающихся принципов ESG компаний доступны 3 программы поддержки.

Так, предприятия, сокращающие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу или производящие товары, направленные на улучшение экологической обстановки, смогут получить займы по ставке от 1% годовых. Их размер составит от 5 до 50 млн рублей на срок до 5 лет.

Также на займ до 5 млн рублей на срок до 3 лет по ставке до 5% смогут получить малые и средние предприятия, стремящиеся снизить негативное влияние на окружающую среду, эффективно использовать водные и другие ресурсы, переходящие на экологические источники энергии.

Кроме того, АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" может выступить поручителем при привлечении заемных средств на реализацию экологических проектов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область создаст клуб ESG-регионов.