Нижегородский НОЦ обучил почти 125 человек современным тенденциям в управлении научно-технологическими проектами Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Современные тенденции в управлении научно-технологическими проектами узнали в процессе обучения в Центре развития компетенций Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) 126 сотрудников из компаний-участников НОЦ.

"Надеемся, что полученные знания пригодятся в вашей дальнейшей работе. Наш центр развития компетенций будет развивать программу обучения в соответствии с новыми запросами времени. Будем подбирать для обучающихся самую актуальную информацию и делиться полученным опытом", - сказал исполнительный директор Нижегородского НОЦ Олег Трофимов во время вручения удостоверений о повышении квалификации выпускникам программы.

Новые компетенции, полученные на базе НОЦ, не только стимулируют профессиональный рост отдельных сотрудников, но и позволят развиваться организациям, в которых они работают.

"Когда ты работаешь в определенной сфере, то думаешь, что все знаешь и умеешь, но наука не стоит на месте и развивается, а вместе с ней должны развиваться и мы. Огромное спасибо центру развития компетенций Нижегородского НОЦ за такую возможность. В следующем году также будут стремиться пройти обучение, чтобы актуализировать знания", - рассказала проректор по проектной деятельности Нижегородского архитектурно-строительного университета Светлана Лихачева, получившая сертификат о повышении квалификации.

Обучение в центре развития компетенций НОЦ вели привлеченные эксперты и бизнес-тренеры. Программа включала в себя 32 часа лекций и практических занятий, направленных на развитие лидерских компетенций. Слушатели могли выбрать формат обучения – очный (на базе "Точки кипения" Мининского университета), онлайн или смешанный.

В 2023 году планируется продолжить программу, увеличив количество участников.

Ранее Нижегородский НОЦ на Конгрессе в Сочи заключил три соглашения о сотрудничестве.