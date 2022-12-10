Глеб Никитин: "Сотрудники российских спецслужб всегда сохраняют верность своей миссии, нередко при этом рискуя жизнью" Общество

Глеб Никитин

20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее долгое время 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление с Днём работника органов безопасности России.

"Уважаемые сотрудники органов безопасности! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Официальная история этой даты берет своё начало в новейшей летописи России, но в основе праздника - глубокие традиции, заложенные теми, кто защищал безопасность и отстаивал интересы страны на протяжении целых веков. Это очень непростая и ответственная работа, результаты которой зачастую можно оценить лишь спустя долгое время. Сотрудники российских спецслужб всегда сохраняют верность своей миссии, нередко при этом рискуя жизнью. Мужество - неизменный спутник вашей работы", - говорится в поздравлении главы региона.

"В этот день мне особенно хочется отметить нижегородцев, защищающих безопасность Родины и наших ветеранов. В регионе работают настоящие профессионалы своего дела, способные выполнить все поставленные задачи", - отметил Глеб Никитин.

"В этом году мы отмечаем 20-летие подвига уроженца Городца, Героя России Анатолия Крупинова. Его судьба навсегда останется в истории нашей страны как образец преданности боевому братству и своему долгу. Нельзя не гордиться такими примерами!" - добавил губернатор Нижегородской области.

"В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть удастся достигнуть всех намеченных целей!" - сказал в заключение Глеб Никитин.