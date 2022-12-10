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Общество

Помещения в четырех ОКН в Нижнем Новгороде будут переданы в областную собственность для восстановления

20 декабря 2022 18:35  [2] Общество
улица Грузинская, 7

улица Грузинская, 7

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям рассмотреть вопросы передачи муниципального имущества в собственность НКО, региона и других организаций.

Согласно информации, комиссия поддержала предложение о передаче в областную собственность 15 нежилых помещений, расположенных в объектах культурного наследия регионального значения и в ценных градоформирующих объектах исторической застройки города по следующим адресам: ул. Короленко, 17; ул. Новая, 22Б; ул. Грузинская, 7; ул. Грузинская, 9. В дальнейшем эти здания будут восстановлены и приспособлены для современного использования.

Напомним, в августе Главном усадебном домн городской усадьбы Н.С. и А.Ф.Тарасовых на улице Грузинской, 9 произошел пожар.

Также в безвозмездное пользование МВД планируется передать нежилое помещение площадью 42,1 кв. м на проспекте Героев, 27 в Московском районе. Здесь расположится участковый пункт полиции.

ПИМУ предлагается передать нежилое здание общей площадью 315,4 кв. м на закрытой территории Института педиатрии на ул. Семашко в Нижегородском районе. Университет намерен использовать его в качестве котельной.

Кроме того, НРО КПРФ может быть предоставлено помещение площадью 36,3 кв. м, расположенное на ул. Норильская в Ленинском районе. Как пояснил зампредседателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев, данное помещение необходимо предоставить взамен используемого в настоящее время помещения местного отделения партии. По его словам, помещение на ул. Норильской имеет отдельный вход, что будет удобнее и для посетителей, и для местных жителей.

Нижегородская Епархия обратилась с просьбой предоставить в безвозмездное пользование здание православного прихода и дом причта на Новом Стригинском кладбище в Автозаводском районе.

Также стало известно, что АО "Нормаль" отремонтировало принадлежащую ему котельную собственными силами, поэтому необходимость в принятии ее в муниципальную собственность отпала. 

Ранее сообщалось, что проекты по сохранению пяти старинных церквей разработают в Нижегородской области.

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