Исторический дом горит в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Исторический дом горит в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время происходит горение выселенного двухэтажного дома №9 на улице Грузинской.

Пожарные подразделения работают по рангу пожара 1 Бис.

Согласно перечню выявленных ОКН Нижегородской области, по адресу Грузинская, 9 располагается Главный усадебный дом городской усадьбы Н.С. и А.Ф.Тарасовых, построенный в середине XIX века.

Также происходит пожар по адресу переулок Лудильный, 2, где горит двухэтажный расселенный деревянный дом.

Напомним, 18 августа пожар произошел в двух зданиях на улице Нижегородской. УГООКН Нижегородской области взяло на контроль ситуацию с данным пожаром.