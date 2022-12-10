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Новое лифтовое оборудование появилось в стационаре Кстовской ЦРБ. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
Согласно информации, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" из регионально бюджета на капремонт лифтовой шахты и закупку нового лифтового оборудования было выделено 500 тысяч рублей.
По словам главного врача Кстовской ЦРБ Елены Гребенкиной, работы стартовали в июле этого года. Сейчас лифтом уже могут пользоваться все посетители больницы.
Она добавила, что в текущем году ремонтные работы проводится в 6 объектах больницы. Так, во врачебных амбулаториях в д. Прокошево, с. Чернуха, с. Большое Мокрое и д. Афонино были отремонтированы все коммунальные системы.
В стационаре Работкинской участковой больницы отремонтировано крыльцо и установлен пандус для маломобильных пациентов.
В здании поликлиники на ул. Советской в Кстове завершены общестроительные работы, заменена электрика, проводится косметический ремонт.
Ранее сообщалось, что Кстовскую ЦРБ отремонтируют и оснастят новым оборудованием.
Также напомним, что три отделения детской поликлиники №19 в Нижнем Новгороде отремонтируют по нацпроекту.
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