Новое лифтовое оборудование появилось в стационаре Кстовской ЦРБ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новое лифтовое оборудование появилось в стационаре Кстовской ЦРБ. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" из регионально бюджета на капремонт лифтовой шахты и закупку нового лифтового оборудования было выделено 500 тысяч рублей.

По словам главного врача Кстовской ЦРБ Елены Гребенкиной, работы стартовали в июле этого года. Сейчас лифтом уже могут пользоваться все посетители больницы.

Она добавила, что в текущем году ремонтные работы проводится в 6 объектах больницы. Так, во врачебных амбулаториях в д. Прокошево, с. Чернуха, с. Большое Мокрое и д. Афонино были отремонтированы все коммунальные системы.

В стационаре Работкинской участковой больницы отремонтировано крыльцо и установлен пандус для маломобильных пациентов.

В здании поликлиники на ул. Советской в Кстове завершены общестроительные работы, заменена электрика, проводится косметический ремонт.

Ранее сообщалось, что Кстовскую ЦРБ отремонтируют и оснастят новым оборудованием.

Также напомним, что три отделения детской поликлиники №19 в Нижнем Новгороде отремонтируют по нацпроекту.