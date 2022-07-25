Фото:
Кстовскую ЦРБ отремонтируют и оснастят новым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в рамках программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" в поликлинике №2 уже завершились общестроительные работы. Уже заменена электрика, сделан ремонт в кабинетах приема и регистратуры. На эти цели было выделено более 7 млн рублей.
На ремонт еще пяти подразделений Кстовской ЦРБ направлено 29 млн рублей. Сейчас ремонт проходит в районной больнице №1 и Чернухинской врачебной амбулатории. В Прокошевской и Афонинской врачебных амбулаториях обновлены системы отопления. Начались работы по ремонту кровли поликлиники в Кстове.
Кроме того, на средства ООО "ЛУКОЙЛ-
Также в текущем году для Кстовской ЦРБ был закуплен бронхоскоп за 962 тыс. рублей и спирометр за 280,9 тыс. рублей. В августе будет поставлен видеоэндоскопический комплекс стоимостью 4,6 млн рублей для выполнения фиброгастроскопии и фиброколоноскопии.
Ранее сообщалось, что новая техника поступила в Починковскую ЦРБ в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+