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Общество

Кстовскую ЦРБ отремонтируют и оснастят новым оборудованием

30 июля 2022 12:42  [88] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Кстовскую ЦРБ отремонтируют и оснастят новым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" в поликлинике №2 уже завершились общестроительные работы. Уже заменена электрика, сделан ремонт в кабинетах приема и регистратуры. На эти цели было выделено более 7 млн рублей.

На ремонт еще пяти подразделений Кстовской ЦРБ направлено 29 млн рублей. Сейчас ремонт проходит в районной больнице №1 и Чернухинской врачебной амбулатории. В Прокошевской и Афонинской врачебных амбулаториях обновлены системы отопления. Начались работы по ремонту кровли поликлиники в Кстове.

Кроме того, на средства ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" отремонтировали гинекологическое отделение стационара Кстовской ЦРБ: выполнен косметический ремонт 10 палат, коридора, помещения для приема пиши и раздатка, а также сестринского поста.

Также в текущем году для Кстовской ЦРБ был закуплен бронхоскоп за 962 тыс. рублей и спирометр за 280,9 тыс. рублей. В августе будет поставлен видеоэндоскопический комплекс стоимостью 4,6 млн рублей для выполнения фиброгастроскопии и фиброколоноскопии.

Ранее сообщалось, что новая техника поступила в Починковскую ЦРБ в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

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Теги:
больницы Кстовский район
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