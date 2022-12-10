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Общество

Исполнительный директор НОЦ Олег Трофимов рассказал о задачах и работе центра

21 декабря 2022 10:28  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Исполнительный директор Нижегородского образовательного центра Олег Трофимов в ходе круглого стола, прошедшего в НОИЦ, отметил, что задача НОЦ – развитие инноваций региона.

ННГУ им. Н.И. Лобачевского является одним из основных участников образовательного центра, а ЦТТ ННГУ – один из основных структурных элементов вуза, реализующим инновационную политику.

Также Олег Трофимов подчеркнул, что Нижегородский НОЦ входит в тройку лучших по стране. Всего в России действует 15 таких центров.

С 2020 года НОЦ работает по пяти направлениям: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина, передовые цифровые технологии; экология и развитие агропромышленного комплекса.

За это время нижегородскими учеными было внедрено более 460 технологии и привлечено более 1 млрд рублей инвестиций.

НОЦ оказывает и грантовую поддержку. Так, в начале декабря финансовая поддержка была оказана 12 научным проектам. Общая сумма грантов составила 65 млн рублей.

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Теги:
Наука НОЦ
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