Гендиректор ООО "ИСБ" заключен под стражу в Семенове за хищение более 170 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Гендиректор ООО "ИСБ" заключен под стражу в Семенове за хищение более 170 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Семеновского районного суда.

Напомним, уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество) в отношении директора ООО "ИСБ" Ивана Джиоева, ведущего работы по строительству 11 соцобъектов в Нижегородской области, было возбуждено в прошедшею пятницу.

Согласно информации, в ноября 2020 года с компанией был заключен контракт на реконструкцию очистных сооружений в Семенове.

Работы должны были быть завершены до 1 декабря 2022 года. Цена контракта составила 410 703 691 рубль 48 копеек. В качестве аванса подрядчик получил 204 349 810 рублей.

Работы в срок завершены не были, а ООО "ИСБ" не вернуло неиспользованный аванс, что нанесло ущерб бюджету в размере 170 180 942 рубля.

Гендиректор неоднократно вызывался для проведения следственных действий, но не являлся на них, в связи с чем был объявлен в розыск. Ивана Джиоева задержали на одном из вокзалов Москвы.

Решением суда обвиняемый заключен под стражу до 15 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что подрядчики ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске обвиняются в хищении более 385 млн рублей.