Подрядчики ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске обвиняются в хищении более 385 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подрядчики ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске обвиняются в хищении более 385 млн рублей. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Согласно информации, гендиректор ООО "ГЭС-Экотехнологии" Валерий Меркулов, президент компании "Газэнергострой" Сергей Чернин и глава ООО "Институт Газэнергострой" Дмитрий Сучков при ликвидации трех объектов накопленного вреда в Дзержинске подготовили проектно-сметную документацию с завышенными ценами на материалы. В дальнейшем работы проводились по сильно заниженной цене.

Таким образом, из бюджета было похищено более 385 млн рублей.

Напомним, ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии" являлось подрядчиком ликвидации трех объектов накопленного вреда в Дзержинске.

Ликвидировать "Чёрную дыру" в Дзержинске планировалось до конца 2021 года, однако эти работы до сих пор не завершены. Работы на "Белом море" завершились в феврале 2020 года, на "Игумново" – в мае 2020 года.

В 2020 году Счетная Палата РФ выявила ряд недоработок в ликвидации свалки промышленных отходов "Чёрная дыра", полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" на территории Дзержинска.

В 2021 году подрядчик был оштрафован за нарушение проектной документации.

По проекту процесс обезвреживания отходов должен идти непрерывно в течение суток весь период работ, но фактически простои оборудования составляли до 49% общего времени. Кроме того, компанией "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии", вопреки проектной документации, не соблюдались технологии термического обезвреживания и термолизной деструкции.

В ноябре текущего года Валерий Меркулов, Сергей Чернин и Дмитрий Сучков были заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).