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Подрядчики ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске обвиняются в хищении более 385 млн рублей. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Согласно информации, гендиректор ООО "ГЭС-Экотехнологии" Валерий Меркулов, президент компании "Газэнергострой" Сергей Чернин и глава ООО "Институт Газэнергострой" Дмитрий Сучков при ликвидации трех объектов накопленного вреда в Дзержинске подготовили проектно-сметную документацию с завышенными ценами на материалы. В дальнейшем работы проводились по сильно заниженной цене.
Таким образом, из бюджета было похищено более 385 млн рублей.
Напомним, ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии" являлось подрядчиком ликвидации трех объектов накопленного вреда в Дзержинске.
Ликвидировать "Чёрную дыру" в Дзержинске планировалось до конца 2021 года, однако эти работы до сих пор не завершены. Работы на "Белом море" завершились в феврале 2020 года, на "Игумново" – в мае 2020 года.
В 2020 году Счетная Палата РФ выявила ряд недоработок в ликвидации свалки промышленных отходов "Чёрная дыра", полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" на территории Дзержинска.
В 2021 году подрядчик был оштрафован за нарушение проектной документации.
По проекту процесс обезвреживания отходов должен идти непрерывно в течение суток весь период работ, но фактически простои оборудования составляли до 49% общего времени. Кроме того, компанией "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии", вопреки проектной документации, не соблюдались технологии термического обезвреживания и термолизной деструкции.
В ноябре текущего года Валерий Меркулов, Сергей Чернин и Дмитрий Сучков были заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
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