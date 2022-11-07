Нацпроекты — людям
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
08 декабря 2022 13:01  [141] Подрядчики ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске обвиняются в хищении более 385 млн рублей
07 декабря 2022 12:12  [195] Похитители кабеля "Ростелекома" в Нижнем Новгороде получили реальные сроки
07 декабря 2022 11:26  [1191] Жителя Арзамаса приговорили к 20,5 годам колонии строго режима за похищение двух девочек
07 декабря 2022 11:09  [233] Полицейский получил ранение при задержании наркозакладчиков в Дзержинске
06 декабря 2022 17:47  [638] Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реконструкции стадиона "Чайка" в Нижнем Новгороде
06 декабря 2022 14:40  [454] Нижегородского полицейского задержали за продажу наркотиков
05 декабря 2022 14:57  [287] Воровку, приходившую к пенсионерам под видом соцработника, задержали в Нижнем Новгороде
05 декабря 2022 12:28  [313] Уголовное дело возбуждено по факту хлопка в многоквартирном доме в Заволжье
05 декабря 2022 11:41  [327] Около 20 человек эвакуировали из пятиэтажки в Заволжье из-за хлопка
05 декабря 2022 09:26  [266] Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух Renault в Балахнинском районе
Происшествия

Подрядчики ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске обвиняются в хищении более 385 млн рублей

08 декабря 2022 13:01  [141] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подрядчики ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске обвиняются в хищении более 385 млн рублей. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Согласно информации, гендиректор ООО "ГЭС-Экотехнологии" Валерий Меркулов, президент компании "Газэнергострой" Сергей Чернин и глава ООО "Институт Газэнергострой" Дмитрий Сучков при ликвидации трех объектов накопленного вреда в Дзержинске подготовили проектно-сметную документацию с завышенными ценами на материалы. В дальнейшем работы проводились по сильно заниженной цене.

Таким образом, из бюджета было похищено более 385 млн рублей.

Напомним, ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии" являлось подрядчиком ликвидации трех объектов накопленного вреда в Дзержинске.

Ликвидировать "Чёрную дыру" в Дзержинске планировалось до конца 2021 года, однако эти работы до сих пор не завершены. Работы на "Белом море" завершились в феврале 2020 года, на "Игумново" – в мае 2020 года.

В 2020 году Счетная Палата РФ выявила ряд недоработок в ликвидации свалки промышленных отходов "Чёрная дыра", полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" на территории Дзержинска.

В 2021 году подрядчик был оштрафован за нарушение проектной документации.

По проекту процесс обезвреживания отходов должен идти непрерывно в течение суток весь период работ, но фактически простои оборудования составляли до 49% общего времени. Кроме того, компанией "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии", вопреки проектной документации, не соблюдались технологии термического обезвреживания и термолизной деструкции.

В ноябре текущего года Валерий Меркулов, Сергей Чернин и Дмитрий Сучков были заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Хищение Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph