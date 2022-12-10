Более 600 школьников посетили большой новогодний праздник в Сормовском районе Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Новогоднее представление для детей-сирот, школьников из социально незащищенных и многодетных семей, а также добившихся выдающихся результатов в учебе и творческой деятельности ребят, прошло во Дворце культуры завода "Красное Сормово". Кроме того, билеты на елку получили дети, чьи родители отправились на СВО. Всего на празднике собрались почти 600 школьников.



Праздник организовали депутаты фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Нижегородской области Михаил Першин и Юрий Лебедев при поддержке администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.



Перед школьниками выступили артисты нижегородского театра "Комедiя", которые подготовили авторское театральное представление на новогоднюю тему. Школьники смогли стать не просто зрителями программы, но и принять активное участие в представлении, отвечая на вопросы героев и помогая им выполнять разные задачи. После театральной программы перед ребятами выступили творческие коллективы Сормовского района.





"Благодарю всех, кто принял участие в организации сказки для маленьких сормовичей! Это добрая традиция, которая находит большой отклик, – новогодние представления от театра "Комедiя" ребята всегда ждут с нетерпением. Пусть праздник будет в каждом доме, у каждого ребенка", - отметила глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сормовского района Светлана Горбунова.



Как сообщил Михаил Першин, на представление попали ученики всех школ Сормовского района.



"Новый год должен прийти в каждую семью! Это самый добрый праздник в году. Не все родители имеют возможность купить ребенку билет на новогодний праздник, поэтому мы и решили устроить представление на средства депутатского фонда. Тем более что в этом году на праздник пришли и ребята, чьи отцы отправились защищать интересы страны. Семьи мобилизованных и добровольцев нуждаются в особой поддержке со стороны государства и общества. Сегодня мы должны взять на себя часть задач, которые обычно в семье выполняют отцы", - подчеркнул Михаил Першин.



По словам Юрия Лебедева, благотворительные новогодние представления для детей в Сормовском районе уже стали доброй традицией.



"Такие праздники проходят уже седьмой год, и всегда в них принимают участие ведущие артисты театра "Комедiя". В этом году к ним присоединились творческие коллективы Сормовского района, поэтому праздник получился особенно ярким. Важно, чтобы каждый ребенок почувствовал поддержку и поверил, что добрые мечты обязательно сбываются", - сообщил Юрий Лебедев.



Напомним, "Единая Россия" проведет традиционную серию акций в новогодние праздники. Их организуют активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры.