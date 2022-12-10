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Общество

Волонтеры в 2023 году приведут в порядок 20 могил известных нижегородцев на Бугровском кладбище

21 декабря 2022 17:00  [58] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Волонтеры в 2023 году приведут в порядок 20 могил известных нижегородцев на Бугровском кладбище. Об этом стало известно на первом заседании рабочей группы по проекту сохранения могил известных нижегородцев.

Напомним, АНО "АСИРИС" в следующем году запустит в Нижнем Новгороде программу по восстановлению исторических захоронений.

Согласно информации, в рамках первого этапа планируется благоустроить захоронения семьи Анненковых: декабриста Ивана Анненкова, его жены Прасковьи Анненковой (урожденной Полины Гебль) и их сына Николая Анненкова; революционера Германа Ливена; дочери Максима Горького Кати Пешковой; основателей Горьковского театра кукол супругов Яворовских; писателя Павла Мельникова-Печерского; театрального деятеля Николая Собольщикова-Самарина; архитектора Константина Блохина; композитора Александра Касьянова; фотографа Максима Дмитриева.

Работа будет проводиться по трем основным направлениям: приведение в порядок могил, не являющихся объектами культурного наследия; работа с историческими захоронениями со статусом ОКН; создание базы данных по местам исторических захоронений.

Как рассказал директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин, работы по восстановлению захоронений будут обсуждаться с потомками известных нижегородцев.

В дальнейшем рабочая группа будет уточнять, дополнять и обсуждать перечень объектов для сохранения.

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Теги:
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