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Общество

Подразделения поликлиники №50 Нижнего Новгорода ремонтируют по нацпроекту

22 декабря 2022 10:05  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Структурные подразделения поликлиники №50 Нижнего Новгорода ремонтируют в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Миздраве Нижегородской области.

В частности, в офисе врача общей практики на ул.Терешковой произведён капитальный ремонт системы отопления. Там было демонтировано устаревшее оборудование, установлены новые контрольно-измерительные приборы и автоматикё, узел учёта тепловой энергии. Согласно информации, аа эти цели было направлено более 700 тысяч рублей.

В поликлинике на ул. Горной отремонтированы дневной стационар, отдел статистики и лаборатория. На эти цели было выделено около 6,1 млн рублей.

Главврач поликлиники №50 Марина Доютова отметила, что в подразделениях медучреждения обслуживается более 30 тысяч жителей Приокского района. И модернизация зданий позволяет улучшить условия пребывания пациентов, повысить качество оказываемой им медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что три отделения детской поликлиники №19 в Нижнем Новгороде отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение". На работы выделено 25 млн рублей.

Кроме того, ремонт будет проведён в шести отделениях Семёновской ЦРБ. Модернизированы будут детское отделение, отделение для оказания паллиативной помощи в Ильино-Заборской участковой больнице, взрослая и детская поликлиники, врачебная амбулатория в посёлке Тарасиха и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Шалдеж.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поликлиника
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