Подразделения поликлиники №50 Нижнего Новгорода ремонтируют по нацпроекту

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Структурные подразделения поликлиники №50 Нижнего Новгорода ремонтируют в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Миздраве Нижегородской области.
В частности, в офисе врача общей практики на ул.Терешковой произведён капитальный ремонт системы отопления. Там было демонтировано устаревшее оборудование, установлены новые контрольно-измерительные приборы и автоматикё, узел учёта тепловой энергии. Согласно информации, аа эти цели было направлено более 700 тысяч рублей.
В поликлинике на ул. Горной отремонтированы дневной стационар, отдел статистики и лаборатория. На эти цели было выделено около 6,1 млн рублей.
Главврач поликлиники №50 Марина Доютова отметила, что в подразделениях медучреждения обслуживается более 30 тысяч жителей Приокского района. И модернизация зданий позволяет улучшить условия пребывания пациентов, повысить качество оказываемой им медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что три отделения детской поликлиники №19 в Нижнем Новгороде отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение". На работы выделено 25 млн рублей.
Кроме того, ремонт будет проведён в шести отделениях Семёновской ЦРБ. Модернизированы будут детское отделение, отделение для оказания паллиативной помощи в Ильино-Заборской участковой больнице, взрослая и детская поликлиники, врачебная амбулатория в посёлке Тарасиха и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Шалдеж.
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