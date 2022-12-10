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Общество

Граффити с Алёшей в Нижнем Новгороде вновь облили краской

22 декабря 2022 12:44  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Граффити с Алёшей в Нижнем Новгороде вновь облили краской. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Напомним, в июле работа уже была залита красной краской. Граффити восстановили в течение недели.

На этот раз неизвестные забрызгали арт-объект черной краской. Очевидцы сообщают, что следы очередного акта вандализма появились приблизительно вечером 21 декабря.

Напомним, что само граффити на стене дома по улице Студенческой нанесли в начале июня.

На нем изображен восьмилетний мальчик Алёша Павличенко из Белгородской области, который с начала спецоперации выходит на дорогу и приветствует проезжающие военные колонны.

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Теги:
Вандализм граффити
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