Авиакомпания "Икар" организует полеты из Нижнего Новгорода в Тюмень с 5 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Авиакомпания "Икар" организует полеты из Нижнего Новгорода в Тюмень с 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, полеты будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Отправление из Нижнего Новгорода в 00:10, прибытие в Тюмень – в 04:30. Вылет обратно будет производиться в 05:30, с прибытием в столицу Приволжья в 05:50. Время указано местное для каждого аэропорта (время в Тюмени + 2 часа к мск).

Отмечается, что сейчас авиакомпания "Икар" также выполняет рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Smartavia приступит к полетам в Сочи из Нижнего Новгорода 28 декабря.