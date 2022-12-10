Сотрудники Росгвардии усилят патрулирование новогодних площадок в Нижегородской области Общество

Фото: Управление Росгвардии Нижегородсклой области

В Нижегородской области в новогодние праздники подразделения вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области будут проводить плановые обследования различных объектов.

Как сообщили в ведомстве, усиленное патрулирование будет проводиться для обеспечения общественного порядка, безопасности и недопущения ЧП на площадках, задействованных в праздничных мероприятиях. Маршруты патрулирования групп задержания будут приближены к местам проведения мероприятий для того, чтобы незамедлительно реагировать на сообщения о правонарушениях и ЧС.

В период подготовки к предстоящим новогодним и рождественским праздникам на охраняемых вневедомственной охраной объектах ежедневно проводятся учебно-тренировочные занятия по тактике действий при поступлении сигналов "тревога".

На период с 31 декабря по 9 января при необходимости будут задействованы дополнительные силы и средства для охраны общественного порядка, в том числе на территории Нижегородского кремля.

Напомним, что основной площадкой празднования Нового года станет Нижегородская ярмарка. Здесь будут доступны каток, Дом Деда Мороза и Ярмарочный базар.

На площади Горького и на площади Минина и Пожарского с 23 декабря по 8 января вновь пройдет >"Горьковская ярмарка". А с 29 декабря у стадиона "Нижний Новгород" будет доступна зимняя площадка "Спорт Порт".