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Культура и отдых

Зимняя площадка "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород" откроется 29 декабря

29 ноября 2022 18:37  [84] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Зимняя площадка "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород" откроется 29 декабря. Об этом на пресс-конференции 29 ноября рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Согласно информации, каждый день с 29 декабря по 8 января для посетителей будут работать большой каток, горка для катания на тюбинге и ледянках, новогодние фотозоны.

Также будут доступны мастер-классы по зимним видам спорта, турниры по футболу в валенках, новогодние фотозоны и анимация и фуд-корт.

В прямом эфире в медиастудии "Шайба" выступят артисты и диджеи, а на экране, установленном у катка, будут транслироваться спортивные и новогодние фильмы.

Кроме того, нижегородцы и гости смогут сыграть в килу, городки, лапту, хоккей с мячом и посостязаться в гиревом спорте.

Площадка "Спорт Порт" будет работать до 26 февраля.

Напомним, что новогодние мероприятия на Нижегородской ярмарке пройдут с 16 декабря по 15 января. Там жителей и гостей Нижнего Новгорода будут ждать базар, каток, а также резиденция Деда Мороза.

Также на улицах Нижнего Новгорода в новогодние каникулы состоятся сольные выступления музыкантов, а "Заповедные кварталы" подготовили специальную программу к Новому году.

Кроме того, в рамках Губернаторской ёлки нижегородцы смогут увидеть ледовый мюзикл "Аленький цветочек".

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Теги:
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