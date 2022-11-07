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Зимняя площадка "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород" откроется 29 декабря. Об этом на пресс-конференции 29 ноября рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Согласно информации, каждый день с 29 декабря по 8 января для посетителей будут работать большой каток, горка для катания на тюбинге и ледянках, новогодние фотозоны.
Также будут доступны мастер-классы по зимним видам спорта, турниры по футболу в валенках, новогодние фотозоны и анимация и фуд-корт.
В прямом эфире в медиастудии "Шайба" выступят артисты и диджеи, а на экране, установленном у катка, будут транслироваться спортивные и новогодние фильмы.
Кроме того, нижегородцы и гости смогут сыграть в килу, городки, лапту, хоккей с мячом и посостязаться в гиревом спорте.
Площадка "Спорт Порт" будет работать до 26 февраля.
Напомним, что новогодние мероприятия на Нижегородской ярмарке пройдут с 16 декабря по 15 января. Там жителей и гостей Нижнего Новгорода будут ждать базар, каток, а также резиденция Деда Мороза.
Также на улицах Нижнего Новгорода в новогодние каникулы состоятся сольные выступления музыкантов, а "Заповедные кварталы" подготовили специальную программу к Новому году.
Кроме того, в рамках Губернаторской ёлки нижегородцы смогут увидеть ледовый мюзикл "Аленький цветочек".
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