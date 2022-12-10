Методы профилактики и лечения свиного гриппа
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2022 17:28  [50] Бешенство у домашней собаки вновь выявили в Богородском районе
22 декабря 2022 17:22  [61] Четвёртый нижегородский кадровый центр "Работа России" открылся в Дзержинске
22 декабря 2022 17:13  [58] Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготавливать водооткачивающую технику
22 декабря 2022 16:35  [92] Школьников в Нижегородской области не планируют досрочно отпускать на зимние каникулы
22 декабря 2022 16:18  [100] Олег Лавричев: "НГЛУ является лидером лингвистического образования России"
22 декабря 2022 16:06  [124] Нижегородский планетарий подготовил музыкальные программы на 28 и 30 декабря
22 декабря 2022 16:00  [114] В НГЛУ им.Н.А.Добролюбова торжественно отметили 105-летний юбилей университета!
22 декабря 2022 15:48  [103] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 23-26 декабря
22 декабря 2022 15:37  [105] Сотрудники "ТНС энерго НН" получили награды Правительства Нижегородской области
22 декабря 2022 14:41  [122] Сотрудники Росгвардии усилят патрулирование новогодних площадок в Нижегородской области
Общество

Бешенство у домашней собаки вновь выявили в Богородском районе

22 декабря 2022 17:28  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бешенство у домашней собаки вновь выявили в Богородском районе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, заболевание было выявлено у животного в поселке Буревестник. Исследование, подтвердившее бешенство, было проведено 16 декабря.

Напомним, в этом же поселке бешенство у домашней собаки было обнаружено 5 декабря.

Государственная ветеринарная служба в настоящее время проводит мероприятия по ликвидации очага бешенства. 

Отмечается, что это уже 62 случай заражения животного бешенством в Нижегородской области в 2022 году.

Ранее сообщалось, что около 70 тысяч доз оральной вакцины против бешенства распространят в лесах Нижегородской области.

Также напомним, что более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph