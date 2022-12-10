Бешенство у домашней собаки вновь выявили в Богородском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бешенство у домашней собаки вновь выявили в Богородском районе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, заболевание было выявлено у животного в поселке Буревестник. Исследование, подтвердившее бешенство, было проведено 16 декабря.

Напомним, в этом же поселке бешенство у домашней собаки было обнаружено 5 декабря.

Государственная ветеринарная служба в настоящее время проводит мероприятия по ликвидации очага бешенства.

Отмечается, что это уже 62 случай заражения животного бешенством в Нижегородской области в 2022 году.

Ранее сообщалось, что около 70 тысяч доз оральной вакцины против бешенства распространят в лесах Нижегородской области.

Также напомним, что более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.