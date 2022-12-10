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Общество

Три нижегородских медика получили награду конкурса "Серафимовский врач – 2022"

23 декабря 2022 11:31  [149] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три нижегородских медика получили награду конкурса "Серафимовский врач – 2022". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, основной задачей конкурса является популяризация работы медиков.

В этом году на конкурс было подано 183 заявки из 29 регионов России. Почетное звание "Серафимовский врач" получили шесть участников, среди которых врач-анестезиолог-реаниматолог Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы им. Б.А.Королева Владимир Пичугин.

Также три медика удостоены звания "Серафимовский просветитель". В их число вошли главный врач станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Игорь Голубев и директор Арзамасского медицинского колледжа Галина Трофимова.

Напомним, ранее за заслуги в области здравоохранения Орденом Пирогова наградили нижегородского нейрохирурга больницы им. Семашко Сергея Рогожкина. Указ об этом президент России Владимир Путин подписал 28 ноября.

Также ранее сообщалось, что премию имени Бориса Королёва вручили трём нижегородским медикам.

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Теги:
Здравоохранение Награждение
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