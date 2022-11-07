Премию имени Бориса Королёва вручили трём нижегородским медикам Общество

Давид Мелик-Гусейнов и Екатерина Дроздова Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональную премию имени Бориса Королёва вручили трём нижегородским медикам. Торжественная церемония присуждения состоялась 9 декабря в Нижегородской областной клинической больнице им.Семашко.

Как рассказали в областном Минздраве, за существенный вклад в развитие здравоохранения региона и за значительные результаты во врачебной деятельности в 2022 году премию получили три специалиста:

- завотделением, врач-невролог неврологического отделения для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГКБ №13 Екатерина Дроздова;

- завотделением, врач-сердечно-сосудистый хирург 5-го хирургического отделения специализированной кардиохирургической больницы имени ак. Б.А. Королева Сергей Наумов;

- завотделением, врач-онколог 6-го онкологического отделения абдоминальной онкологии НОКОД Виталий Терехов.

Почётные награды врачам вручил зам губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Он поблагодарил медиков за самоотверженную работу и пожелал им дальнейшего процветания на профессиональном пути.

"Труд врача чрезвычайно сложен. Среди ежедневной рутины каждому специалисту необходимо разобраться в первопричинах заболевания и найти действительно верный способ разрешения ситуации, подобрать максимально эффективную схему лечения. Отличительной чертой Бориса Алексеевича Королёва как раз и было его невероятно доброжелательное отношение к пациенту. Уверен, что и вы прикладываете максимальные усилия для сохранения здоровья нижегородцев", – подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, ранее за заслуги в области здравоохранения Орденом Пирогова наградили нижегородского нейрохирурга больницы им. Семашко Сергея Рогожкина. Указ об этом президент России Владимир Путин подписал 28 ноября.

СПРАВКА:

В соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 года № 28−3 "О наградах и премиях Нижегородской области" в целях поощрения граждан и организаций за заслуги в социально-экономическом развитии учреждены награды и премии. В системе почетных званий и наград Нижегородской области специальные виды наград работникам здравоохранения до 2011 года предусмотрены не были.

В целях повышения престижа профессии врача, морального и материального стимулирования работников лечебных учреждений, внесших значительный вклад в развитие здравоохранения региона, и для увековечивания памяти выдающегося российского кардиохирурга Бориса Алексеевича Королёва, с 2011 года учреждена премия его имени.