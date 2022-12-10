Более 1,4 млн нижегородцев сделали прививку от гриппа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минздрав Нижегородской области оценил текущую эпидемиологическую обстановку в регионе.

Согласно информации, сейчас в циркуляции превалируют вирусы ковидной этиологии, но внимание врачей смещается в сторону сезонных вирусов гриппа. Так, вирус гриппа А штамма H1N1 (свиной) имеет высокий потенциал распространения.

Как пояснили специалисты Минздрава, свиной грипп и коронавирус проявляются практически одинаково: слабость, повышенная температура, общее недомогание, заложенность носа, боли в горле. При гриппе часто ярко выражен интоксикационный синдром с высокой лихорадкой, ломотой, головной болью.

На данный в Нижегородской области от гриппа вакцинировались более 1,4 млн человек, а за последнюю неделю за медицинской помощью с симптомами вирусных заболеваний обратились более 33 тысяч человек. В большинстве своем симптомы указывают на проявления ОРВИ.

Как рассказала главный внештатный специалист-инфекционист регионального Минздрава, для гриппа А характерно появление с первых дней лихорадки, трахеита, основным симптомом которого является сухой, саднящий кашель, сопровождающийся болью за грудиной, мышечными и суставными болями.

Отмечается, что ситуация с COVID-19 в регионе остается спокойной. Каждый день в Нижегородской области выявляется около 100 новых случаев заболевания. Для пациентов подготовлено 10 тысяч коек, которые могут быть развернуты при необходимости.

Специалисты Минздрава рекомендуют воздержаться от похода в места большого скопления людей в случае ухудшения самочувствия. В помещении необходимо носить одноразовую маску. При появлении симптомов следует оставаться дома.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение стационаров введён из-за распространения гриппа в Нижегородской области.

Также напомним, что школьников в Нижегородской области не планируют досрочно отпускать на зимние каникулы.