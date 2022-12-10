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Открытие ледового городка на Нижегородской ярмарке перенесено до наступления холодов. Об этом представители пространства сообщили в соцсетях.
Согласно правилам безопасности, городок может работать только при устойчивой минусовой температуре.
При теплое погоде стены лабиринта и ледовые скульптуры таят. Кроме того, в таких условиях пространство может быть небезопасным для посетителей.
Также с 23 декабря из-за потепления на Ярмарке закрыта заливная горка. Об ее открытии будет сообщено позднее.
Ранее на Нижегородской ярмарке открылась заливная горка и трубный игровой комплекс.
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