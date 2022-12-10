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Общество

Первая ёлка для детей прошла в нижегородской "Школе 800"

26 декабря 2022 12:18  [140] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В недавно открывшемся главном корпусе "Школы 800" в Верхних Печёрах состоялся первый новогодний праздник для детей. В атриуме образовательного центра установлена огромная ёлка, возле которой прошло театрализованное представление от театра "Вера", а также мастер-классы и конкурсы.

Мероприятие организовал концессионер, и на новогоднее представление были приглашены дети строителей и проектировщиков, причастных к возведению этого масштабного проекта, а также дети из Верхних Печёр. Об этом рассказал представитель первой концессионной компании “Просвещение” в социальных сетях.

"Наши прорабы, наши каменщики и водопроводчики, электрики и монтажники - все наши подрядчики привели внуков, детей - и показали им, что построили настоящий дом!" - пояснили в компании.

Напомним, центральный корпус "Школы 800", расположенный в микрорайоне Верхние Печёры, 15 ноября получил заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

30 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор "Школы 800" Марк Сартан представили президенту России Владимиру Путину корпус в Верхних Печёрах. Презентация проекта состоялась в режиме видео-конференции.

В настоящее время идёт получение лицензии на образовательную деятельность, завершение процедуры ожидается после Нового года.

Приём первых учеников "Школы 800" в ознакомительном режиме начнётся в январе 2023 года. До 27 февраля планируется формирование параллелей звена со 2 по 8 классы - по две на каждый класс. А с 1 сентября 2023 года школа выйдет на полную загрузку.

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Теги:
Новый год Школа 800 Школы
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