Карнавальное шествие состоится в Автозаводском районе 27 декабря Культура и отдых

Фото: администрация Автозаводского района

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 27 декабря состоится карнавальное шествие "По дорогам зимних сказок". В нём примут участие 300 учащихся местных школ. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Согласно информации, шествие стартует в 11:00 от районного Центра детского творчества на улице Школьной, 4. Ребята в костюмах сказочных персонажей пройдут до Автозаводского парка. На площадке у центрального фонтана состоится праздничная развлекательная программа.

На сцене парка состоится награждение победителей районных новогодних конкурсов на самую креативную ёлку, на лучшее новогоднее оформление образовательных учреждений и на самое интересное видеопоздравление "С новым годом, страна!".

Напомним, в Автозаводском парке проходит традиционный фестиваль снежных скульптур и арт-объектов, а также конкурс "Зимняя фантазия". На различных локациях появится свыше 30 слепленных из снега фигур.

Ранее сообщалось, что в нижегородских парках в праздничные дни будут организованы тематические фотозоны, игровые программы с театральными представлениями от аниматоров.