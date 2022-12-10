Карнавальное шествие состоится в Автозаводском районе 27 декабря

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 27 декабря состоится карнавальное шествие "По дорогам зимних сказок". В нём примут участие 300 учащихся местных школ. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.
Согласно информации, шествие стартует в 11:00 от районного Центра детского творчества на улице Школьной, 4. Ребята в костюмах сказочных персонажей пройдут до Автозаводского парка. На площадке у центрального фонтана состоится праздничная развлекательная программа.
На сцене парка состоится награждение победителей районных новогодних конкурсов на самую креативную ёлку, на лучшее новогоднее оформление образовательных учреждений и на самое интересное видеопоздравление "С новым годом, страна!".
Напомним, в Автозаводском парке проходит традиционный фестиваль снежных скульптур и арт-объектов, а также конкурс "Зимняя фантазия". На различных локациях появится свыше 30 слепленных из снега фигур.
Ранее сообщалось, что в нижегородских парках в праздничные дни будут организованы тематические фотозоны, игровые программы с театральными представлениями от аниматоров.
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