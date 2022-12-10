Фестиваль снежных скульптур и арт-объектов стартовал в Автозаводском парке Общество

Фото: администрация Автозаводского района

В Автозаводском парке Нижнего Новгорода проходит традиционный фестиваль снежных скульптур и арт-объектов, а также конкурс "Зимняя фантазия". На различных локациях появится свыше 30 слепленных из снега фигур.

"Автозаводский парк – это место притяжения в новогодние каникулы всех нижегородцев. Полюбоваться на снежные скульптуры приезжают со всего города. Кстати, каждая композиция работает как фотозона", - отметила замглавы райадминистрации Марина Демидова.

Так, у центрального входа в парк и в чаше фонтана будут размещены около 20 фигур и арт-объектов с символом наступающего года. А на центральных аллеях появились сказочные и былинные персонажи - 33 богатыря во главе с Черномором, Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич, Никита Кожемяка, Садко, и даже гигантская голова богатыря из поэмы Пушкина "Руслан и Людмила".

Участники фестиваля сравнивают себя со скульпторами, ведь для возведения фигур используются пилы, шпатели, вода и снег - да не простой, а особенный.

"Снег для лепки - это своеобразное снежное тесто. Снег ищем помягче, попушистее. А самый главный секрет – это золотые руки мастеров", - поделилась участница фестиваля, педагог Галина Волкова.

"Мы прикладываем очень много усилий, чтобы нижегородцы смогли прогуляться в сказочном парке и сделать отличные фотографии", - добавила ещё одна участница фестиваля Надежда Бакина.

Окончательно вся экспозиция фестиваля будет готова на следующей неделе.

Напомним, новогодний снежный городок возводят около главной ёлки в Дзержинске. Общая площадь объекта составит 300 кв. метров.

Ранее сообщалось что почти 50 праздничных программ "Новый год в каждый двор" подготовили во всех районах Нижнего Новгорода/

Кроме того, площадками праздника станут площадь Горького, парки "Швейцария", Станкозавода, "Светлоярский", "Дубки", площадки на втором парковом озере, в "Детском парке им.Я.М.Свердлова", в Автозаводском, Сормовском парках и Парке им. 1 мая. Там будут организованы тематические фотозоны, игровые программы с театральными представлениями от аниматоров.

В саму новогоднюю ночь в парках будет звучать лёгкая праздничная музыка, но массовых гуляний не планируется. В парке "Швейцария" до 03:00 будет работать каток. В Парке имени 1 мая в новогоднюю ночь Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять нижегородцев с 23:00 до 02:00.