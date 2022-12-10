Застройщик представил новый проект высотки у метромоста в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Застройщик представил новый проект высотки у метромоста в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, эскиз многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом и коммерческими помещениями был разработан АБ "Остоженка" по заказу АО "Бриджтаун Чайка".

Здание будет располагаться по адресу: улица Гаршина, 40.

По итогам заседания Архсовета было принято решение о продолжении работы над архитектурным решением дома с учетом замечаний членов совета.

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".

В сентябре проект по развитию улицы Черниговской в Нижнем Новгороде был одобрен Архитектурным советом.