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Общество

Нижегородская область уже 3 года подряд занимает лидирующие позиции по объемам дорожных работ среди всех субъектов РФ

26 декабря 2022 20:43  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область уже 3 года подряд занимает лидирующие позиции по объемам дорожных работ среди всех субъектов РФ. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета.

"Уже который год подряд мы не просто наращиваем темпы и объемы приведения в нормативное состояние дорожного полотна региона, в этой сфере совершен настоящий прорыв. В 2022 году на эти цели было направлено 16 миллиардов рублей. Это сухая цифра, по которой сложно понять, много это или мало, но это почти в три раза больше, чем пять лет назад. И третий год подряд сохраняем лидерские позиции по объему выполняемых работ среди всех субъектов РФ", - заявил губернатор.

Согласно информации, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году в регионе было уложено 7,4 млн кв. м асфальтобетонного покрытия. В нормативное состояние приведено более 1 000 км региональных автодорог и дорог местного значения на территории крупнейших городских агломераций – Нижегородской и Дзержинской.

Всего же в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2019-2021 гг. было отремонтировано и построено дорог общей протяженностью 2318,104 км.

Ранее сообщалось, что более 600 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
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