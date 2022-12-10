Юрий Шалабаев: "Без участия губернатора Нижний Новгород не смог бы привлечь такой объем федеральных средств на развитие города" Экономика

Глава Нижнего Новгорода – об итогах уходящего 2022 года.

"2022 год был непростым для всех, но при этом продуктивным для Нижнего Новгорода. 800-летие города, в продвижении которого на федеральном уровне и получении финансирования на реализацию масштабных городских проектов оказал огромное влияние Глеб Никитин, стало отправной точкой для дальнейшего развития во всех сферах. Напомню, что общая площадь благоустройства городских территорий к юбилею составила 466 гектаров, отреставрировано 100 объектов культурного наследия, отремонтировано 123 км дорог города и приведено в надлежащий вид более 1 500 фасадов домов.

В этом году работа продолжалась: благоустроили 30 общественных территорий, реализуем проект "Чистое небо", идет масштабное расселение ветхого и аварийного фонда, строительство школ, детсадов. Без участия губернатора Глеба Никитина, без его работы с федеральными органами власти Нижний Новгород не смог бы привлечь такой объем федеральных средств на развитие города и городские проекты.

Особенно хотел бы отметить роль губернатора и областного правительства в развитии нашей транспортной инфраструктуры. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтировали 25 км дорог, регулярно закупаем дорожную технику, чтобы содержать городские улицы на должном уровне круглый год. Но самое главное - благодаря поддержке главы региона в городе теперь не только ремонтируются дороги, но и строятся. Как, пример, новая развязка на Циолковского, которая стала решением многолетних проблем.

И, конечно, нельзя не сказать о развитии городского метрополитена, строительство которое лоббирует лично Глеб Никитин. Никогда не было таких объемов! Уже расчищены площадки и идет строительство в верхней части города - это сразу две станции: "Оперный театр" и "Сенная". Начаты предпроектные работы по станции Сормовской, которая будет располагаться вблизи железнодорожной станции. В целом в нижегородский экологичный и современный электротранспорт вкладываются десятки миллиардов рублей - это и ремонт путей, и закупка нового подвижного состава.

Я хотел бы поблагодарить губернатора за его вклад в развитие регионального центра. Уверен, у нас впереди еще много совместной работы", - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, 26 декабря 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.