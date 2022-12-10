Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
27 декабря 2022 12:24  [28] Юрий Шалабаев: "Без участия губернатора Нижний Новгород не смог бы привлечь такой объем федеральных средств на развитие города"
27 декабря 2022 11:46  [81] Евгений Люлин: "Наша экономика уже адаптировалась к сложным условиям"
27 декабря 2022 10:28  [130] Александр Щелоков: "Экономика Нижегородской области выдержала все внешние вызовы"
27 декабря 2022 09:10  [141] Нижегородский водоканал начал работы по ремонту участка канализационного коллектора на Мещерском бульваре
26 декабря 2022 19:17  [249] Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области выросли на 61% за пять лет
26 декабря 2022 18:42  [179] Более 252 млрд рублей было направлено на поддержку экономики Нижегородской области в 2020-22 гг.
26 декабря 2022 15:41  [490] Фракция ЛДПР в Госдуме РФ предложила ввести пятилетний мораторий на все проверки для бизнеса в России
26 декабря 2022 15:26  [200] Субсидии на сумму около 22 млн рублей для лизинговых платежей получили нижегородские промышленные предприятия
26 декабря 2022 14:22  [411] Общий объем инвестиций по шести приоритетным проектам в Нижегородской области в 2022 году составил более 40 млрд рублей
26 декабря 2022 13:45  [211] В группе компаний "ТНС энерго" подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди дочерних обществ
Экономика

Юрий Шалабаев: "Без участия губернатора Нижний Новгород не смог бы привлечь такой объем федеральных средств на развитие города"

27 декабря 2022 12:24  [28] Экономика

Глава Нижнего Новгорода – об итогах уходящего 2022 года.

"2022 год был непростым для всех, но при этом продуктивным для Нижнего Новгорода. 800-летие города, в продвижении которого на федеральном уровне и получении финансирования на реализацию масштабных городских проектов оказал огромное влияние Глеб Никитин, стало отправной точкой для дальнейшего развития во всех сферах. Напомню, что общая площадь благоустройства городских территорий к юбилею составила 466 гектаров, отреставрировано 100 объектов культурного наследия, отремонтировано 123 км дорог города и приведено в надлежащий вид более 1 500 фасадов домов.

В этом году работа продолжалась: благоустроили 30 общественных территорий, реализуем проект "Чистое небо", идет масштабное расселение ветхого и аварийного фонда, строительство школ, детсадов. Без участия губернатора Глеба Никитина, без его работы с федеральными органами власти Нижний Новгород не смог бы привлечь такой объем федеральных средств на развитие города и городские проекты.

Особенно хотел бы отметить роль губернатора и областного правительства в развитии нашей транспортной инфраструктуры. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтировали 25 км дорог,  регулярно закупаем дорожную технику, чтобы содержать городские улицы на должном уровне круглый год. Но самое главное - благодаря поддержке главы региона в городе теперь не только ремонтируются дороги, но и строятся. Как, пример, новая развязка на Циолковского, которая стала решением многолетних проблем.

И, конечно, нельзя не сказать о развитии городского метрополитена, строительство которое лоббирует лично Глеб Никитин. Никогда не было таких объемов! Уже расчищены площадки и идет строительство в верхней части города - это сразу две станции: "Оперный театр" и "Сенная". Начаты предпроектные работы по станции Сормовской, которая будет располагаться вблизи железнодорожной станции. В целом в нижегородский экологичный и современный электротранспорт вкладываются десятки миллиардов рублей - это и ремонт путей, и закупка нового подвижного состава.

Я хотел бы поблагодарить губернатора за его вклад в развитие регионального центра. Уверен, у нас впереди еще много совместной работы", - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, 26 декабря 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph