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Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России, упоминаемых в соцсетях в контексте "новогоднего туризма". Исследование было проведено "Медиалогией".
Согласно информации, исследования проводилось в период с 1 ноября по 23 декабря.
Аналитики рассчитывали упоминания регионов в контексте "новогодний туризм" в самых популярных социальных сетях.
Нижегородскую область в данном контексте упоминали 184,6 тысяч раз, что позволило занять региону 9 место. На первом месте с 667,9 тысяч упоминаний расположился Краснодарский край.
С полной программой новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.
Также новогодние программы для туристов подготовили в Городце, Семенове, Арзамасе и Большом Болдине.
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