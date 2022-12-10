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Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России, упоминаемых в соцсетях в контексте "новогоднего туризма"

27 декабря 2022 15:26  [57] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России, упоминаемых в соцсетях в контексте "новогоднего туризма". Исследование было проведено "Медиалогией".

Согласно информации, исследования проводилось в период с 1 ноября по 23 декабря.

Аналитики рассчитывали упоминания регионов в контексте "новогодний туризм" в самых популярных социальных сетях.

Нижегородскую область в данном контексте упоминали 184,6 тысяч раз, что позволило занять региону 9 место. На первом месте с 667,9 тысяч упоминаний расположился Краснодарский край.

С полной программой новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.

Также новогодние программы для туристов подготовили в Городце, Семенове, Арзамасе и Большом Болдине.

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Теги:
Новый год Рейтинг Туризм
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