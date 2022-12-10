ВЦИОМ: Рейтинг доверия и одобрения президента РФ значительно вырос с начала СВО Политика

Фото: с сайта президента

В итогам 2022 года деятельность президента России Владимира Путина одобряют в среднем 75% россиян. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМ.

Опрос на тему доверия президенту России, общественную оценку его деятельности и показатель удовлетворенности россиян государственной политикой в 2022 году проводился посредством телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров, задействованных на территории РФ в течение 12 месяцев.

Аналитики указали, что доверие главе государства и одобрение его деятельности служат ключевыми индикаторами, ответной реакцией населения на выбранный политический курс.

Согласно данным, уровень доверия Владимиру Путину с января 2022-го вырос на 11 п.п. (с 67% до 78%). Индекс удовлетворённости внешней политикой властей вырос за год на 5 пунктов (с 46% до 51%), внутренней — почти вдвое (с 28% до 50%).

По оценке экспертов, спецоперация, частичная мобилизация и присоединение новых территорий стали "проверкой на прочность" общественного одобрения решений главы государства. Если в начале года деятельность Путина одобряли около 66% опрошенных, то в марте был зафиксирован рекордный скачок: тогда показатель приблизился к 80%.

В последние месяцы уровень одобрения работы президента стабильно высок — от 74 до 79%. А вот доля не одобряющих деятельность главы государства за 12 месяцев снизилась на 10% - до 16%.

Средний уровень доверия президенту Путину в 2022 году составил 78%, а уровень недоверия сократился более чем в 1,5 раза: в январе главе государства не доверяли 29% опрошенных, а в декабре - всего 18%.