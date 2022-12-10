Рост цен на жизненно важные лекарства зафиксирован в России Общество

Регулярный мониторинг цен показал, что за 11 месяцев уходящего года стоимость жизненно важных лекарственных препаратов в стране выросла на 1,8%. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

В ведомстве напомнили, что перечень ЖНВЛП включает 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи.

При этом, по мнению сотрудников Росздравнадзора, рост цен всего на 1,8% за год свидетельствует о стабильности ситуации.

Фармаколог Александр Эдигер прокомментировал телеканалу "360", что Россия находится в состоянии неустойчивого и неуверенного импорта лекарств.

В связи с этим одобрение Госдумой возрождения производственных аптек обеспечит персонализированный подход, при котором будут учитываться потребности конкретного пациента, а также положительно скажется на рынке препаратов.

Эксперт подчеркнул, что возврат к производству лекарств в аптеках позволит приблизить к потребителю все медицинские продукты, но для этого потребуется более серьёзная работа фармацевтов.

Ранее сообщалось, что рецептурные лекарства начнут продавать через интернет.