Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2022 10:30  [76] Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект "Культура"
28 декабря 2022 09:47  [132] Более 20 направлений авиаперелётов доступны нижегородцам в новогодние каникулы
28 декабря 2022 09:26  [109] Электричество и отопление частично отключены в шести районах Нижнего Новгорода 28 декабря
27 декабря 2022 19:45  [259] Рост цен на жизненно важные лекарства зафиксирован в России
27 декабря 2022 19:31  [290] Евгений Семёнов: "Статус "Молодёжной столицы" может стать мощным стимулом развития города как студенческого центра страны"
27 декабря 2022 19:19  [248] Лучших специалистов территориальной подсистемы РСЧС наградили в Нижегородской области
27 декабря 2022 19:03  [283] Глеб Никитин, Юрий Шалабаев и Евгений Люлин поздравили нижегородских спасателей с профессиональным праздником
27 декабря 2022 18:52  [272] Эрадж Боев: "Приобретение Нижним Новгородом статуса "Молодёжной столицы России" открывает для него новые возможности"
27 декабря 2022 18:46  [284] Ёлка главы города и Депутатская ёлка прошли в Нижнем Новгороде
27 декабря 2022 18:19  [277] Александр Прудник: "Теперь Нижний Новгород вместе с молодёжью всей России должны определять контуры будущего нашей страны"
Общество

Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект "Культура"

28 декабря 2022 10:30  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект "Культура". Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, в уходящем году на поддержку нижегородских учреждений культуры было направлено 399 млн рублей, из которых 264,6 млн – из федерального бюджета.

Глеб Никитин отметил, что учреждения культуры объединяют вокруг себя творческих и активных жителей, дают детям возможность развивать свои способности. 

Губернатор добавил, что средства нацпроекта направляются не только на ремонт и закупку оборудования. Благодаря дополнительному финансированию сотрудники учреждений также могут повысить свою квалификацию.

Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, в рамках нацпроекта в 2022 году было капитально отремонтировано 5 домов культуры, 10 школ искусств, 2 муниципальных музея. По модельному стандарту переоснащено 6 библиотек, в Сокольском и Павлове появились 2 автоклуба, а в 16 детских школ искусств и 2 профессиональных учебных по федеральному проекту "Культурная среда" были закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература. На эти цели было направлено более 360 млн рублей.

Также министр культуры добавила, что в рамках федерального проекта "Творческие люди" прошло 18 фестивалей детского и молодежного творчества и 5 фестивалей, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. Более 4,6 млн рублей было выделено на выплаты лучшим работникам сельских учреждений культуры. По федеральному проекту "Цифровая культура" 2 млн рублей было направлено на создание виртуальных концертных залов в Володарске и Арзамасе. 

Ранее сообщалось, что только в четырех муниципалитетах Нижегородской области исполнение всех нацпроектов не получило наивысшую оценку.

Также напомним, что Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект по поддержке предпринимательства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph