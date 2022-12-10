Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект "Культура" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект "Культура". Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, в уходящем году на поддержку нижегородских учреждений культуры было направлено 399 млн рублей, из которых 264,6 млн – из федерального бюджета.

Глеб Никитин отметил, что учреждения культуры объединяют вокруг себя творческих и активных жителей, дают детям возможность развивать свои способности.

Губернатор добавил, что средства нацпроекта направляются не только на ремонт и закупку оборудования. Благодаря дополнительному финансированию сотрудники учреждений также могут повысить свою квалификацию.

Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, в рамках нацпроекта в 2022 году было капитально отремонтировано 5 домов культуры, 10 школ искусств, 2 муниципальных музея. По модельному стандарту переоснащено 6 библиотек, в Сокольском и Павлове появились 2 автоклуба, а в 16 детских школ искусств и 2 профессиональных учебных по федеральному проекту "Культурная среда" были закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература. На эти цели было направлено более 360 млн рублей.

Также министр культуры добавила, что в рамках федерального проекта "Творческие люди" прошло 18 фестивалей детского и молодежного творчества и 5 фестивалей, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. Более 4,6 млн рублей было выделено на выплаты лучшим работникам сельских учреждений культуры. По федеральному проекту "Цифровая культура" 2 млн рублей было направлено на создание виртуальных концертных залов в Володарске и Арзамасе.

Ранее сообщалось, что только в четырех муниципалитетах Нижегородской области исполнение всех нацпроектов не получило наивысшую оценку.

Также напомним, что Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект по поддержке предпринимательства.