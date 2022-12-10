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Бизнес

Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект по поддержке предпринимательства

16 декабря 2022 11:22  [74] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Согласно информации, на поддержку предпринимательства в уходящем году в рамках нацпроекта в регионе было направлено 381,3 млн рублей.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сейчас в регионе работает более 123 тысяч микропредприятий, малых и средних предприятий. Также уже зарегистрировано около 115 тысяч самозанятых.

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что в рамках нацпроекта в регионе было реализовано три региональных проекта: "Акселерация субъектов МСП", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" и "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".

Так, на программу акселерации было выделено 209 млн рублей. На эти средства Центр развития экспорта и центр "Мой бизнес" реализовали мероприятия по поддержке бизнеса в 36 муниципалитетах. 155 млн рублей было направлено на организацию образовательных мероприятий, составление бизнес-планов для нижегородцев, желающих заняться предпринимательством.

Также почти 18 млн рублей было направлено на поддержку самозанятых. Обучение в рамках программы "Займись делом" прошли более 1,4 тысячи нижегородцев, а 75 человек получили сертификаты на продвижение своего дела в интернете.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла лидирующие позиции рейтинга по реализации нацпроекта "Производительность труда".

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Теги:
Нацпроект Предприниматели
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