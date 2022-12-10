Только в четырех муниципалитетах Нижегородской области исполнение всех нацпроектов не получило наивысшую оценку Политика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Все муниципалитеты Нижегородской области получили оценки по исполнению нацпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, отчеты по исполнению нацпроектов проводились по поручению губернатора Глеба Никитина.

Исполнение могло быть оценено как надлежащее, удовлетворительное или неудовлетворительное. Во всех муниципалитетах качество исполнения нацпроектов было признано надлежащим, кроме нацпроекта "Экология" в Вачском районе, "Демография" в г.ог. Кулебаки, "Жилье и городская среда" в Павловском районе и Чкаловске. Реализация этих нацпроектов в указанных муниципалитетах признана удовлетворительной.

Всего в Нижегородской области в 2022 году реализовывались 12 нацпроектов: "Культура", "Образование", "Цифровая экономика", "Здравоохранение", "Демография", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Безопасные качественные дороги", "Экология" и "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла лидирующие позиции рейтинга по реализации нацпроекта "Производительность труда".

Также напомним, что Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект по поддержке предпринимательства.