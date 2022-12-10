Минимальные цены на крепкий алкоголь и игристые вина вырастут в России с 1 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минимальные цены на крепкий алкоголь и игристые вина вырастут в России с 1 января. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на приказ Минфина.

Согласно информации, в 2021 году минимальная розничная цента бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет с 261 рубля до 281 рубля, коньяка - с 480 до 517 рублей, бренди - с 348 до 375 рублей. Изменятся также и минимальные отпускные и оптовые цены.

Приказ министерства финансов РФ будет действовать до конца 2026 года. Отметим, что для борьбы с незаконным производством алкоголя минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года.

Также с 1 января минимальная розничная цена бутылки игристого вина объемом 0,75 литра увеличится с 169 рублей до 239 рублей. Минимальная оптовая цена составит 199 рублей против 137 рублей сейчас, а минимальная отпускная - 166 рублей.

Данный приказ будет действовать до 31 декабря 2028 года.

Ранее сообщалось, что минимальные розничные цены на весь алкоголь предлагается ввести в России.

Также напомним, что производителей пива в России обяжут маркировать свою продукцию с 1 апреля 2023 года.