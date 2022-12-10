Перекрытие участка улицы Гвоздильной в Нижнем Новгороде продлено до 31 января Общество

Фото: ЦОДД

Перекрытие участка улицы Гвоздильной в Нижнем Новгороде продлено до 22:00 31 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации.

Согласно информации, для транспорта в связи с прокладкой коммуникаций будет закрыт участок от дома №1 до дома №2.

Объезд будет организован по улицам Волочильной и Дружбы. Также автобусы А-19, А-23а и Т-88 продолжат следовать по улице Волочильной.

Напомним, участок улицы Гвоздильной был перекрыт в июле в связи со строительством сетей канализации.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на площади Минина в Нижнем Новгороде запретят в новогоднюю ночь.