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Культура и отдых

Более 60 праздничных программ пройдет в парках Нижнего Новгорода в новогодние каникулы

28 декабря 2022 16:09  [2] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 60 праздничных программ пройдет в парках Нижнего Новгорода в новогодние каникулы. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

Согласно информации, до 8 января праздничные мероприятия пройдут в парке "Дубки", Станкозавода, "Светлоярский", "Автозаводский", им. 777-летия Нижнего Новгорода, им. Я.М. Свердлова, "Швейцария" и на Втором парковом озере. 

На данный момент уже состоялось 10 развлекательных программ на территориях общественных пространств. 

Так, в парке им. Свердлова 29 декабря с 18:00 до 20:00 и 1-8 января с 14:00 до 16:00 будут организованы подвижные игры, анимационная программа и подарки для детей.

Анимационные программы и фотозоны ждут посетителей парка "Дубки "2, 3 ,4 и 7 января с 14:00 до 16:00, а в парке Станкозавода -  29 декабря с 18:00 до 20:00, 1, 5, 6 и 8 января с 14:00 до 16:00.

В парке "Автозаводский" 30 декабря и 2-8 января с 16:00 до 17:00 пройдет анимационная программа от кота Мяу и Кошечки Мурр с играми, загадками и танцевальным флешмобом. Также работает каток "Катушка", на котором 2-8 января с 11:00 до 12:00 будут проходить снежные дискотеки.

В парке им. 777-летия Нижнего Новгорода праздничные мероприятия запланированы 29 декабря с 16:00 до 17:30, 30 декабря с 16:00 до 18:30, 2, 3 и 7 января с 16:00 до 17:00. Развлекательные мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки пройдут 29 и 30 декабря, а 30 декабря - состоится выступление вокального ансамбля "Ваталинка".

На детской площадке Второго паркового озера 29 декабря с 18:00 до 20:00 и с 1-8 января с 14:00 до 16:00 будет проходить анимационная программа.

Парк "Светлоярский" организует для посетителей подвижную анимацию, конкурсы и подарки 29 декабря с 18:00 до 20:00 и с 1 по 8 января с 14:00 до 16:00.

В парке "Швейцария" новогодние мероприятия пройдут 30 и 31 декабря с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00, а также, 1-8 января с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по жонглированию, увидеть анимационное  представление, встретить Деда Мороза со Снегурочкой и другими сказочными персонажами, а также покататься на катке.  

Более подробную информацию можно найти в группах организаторов: дирекция парков и скверовпарк "Швейцария"парк "Автозаводский".

Ранее сообщалось, что почти 50 праздничных программ "Новый год в каждый двор" подготовили во всех районах Нижнего Новгорода.

С полной программой новогодних мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Новый год Парки
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