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Более 17,3 млн рублей за переплату ЖКУ вернули нижегородцам в 2022 году. Об этом в интервью ИА "Время Н" рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.
Согласно информации, в этом году в ГЖИ региона поступило около 9 тысяч жалоб, из которых четверть касается начислений за услуги ЖКХ.
Игорь Сербул отметил, что не во всех этих случаях есть нарушения.
"Граждане увидели в платежке новые цифры и посчитали, что их обманывают, а на самом деле просто выросли тарифы, о чем не все могли знать", - сказал руководитель ГЖИ.
Игорь Сербул добавил, что большая часть ошибок связана с неправильной работой приборов учета.
Ранее сообщалось, что рост тарифа на электроэнергию в Нижегородской области приостановлен впервые за 15 лет.
Также напомним, что Нижегородский водоканал перешел с двухставочного на одноставочный тариф на воду.
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