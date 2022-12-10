Более 17,3 млн рублей за переплату ЖКУ вернули нижегородцам в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 17,3 млн рублей за переплату ЖКУ вернули нижегородцам в 2022 году. Об этом в интервью ИА "Время Н" рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

Согласно информации, в этом году в ГЖИ региона поступило около 9 тысяч жалоб, из которых четверть касается начислений за услуги ЖКХ.

Игорь Сербул отметил, что не во всех этих случаях есть нарушения.

"Граждане увидели в платежке новые цифры и посчитали, что их обманывают, а на самом деле просто выросли тарифы, о чем не все могли знать", - сказал руководитель ГЖИ.

Игорь Сербул добавил, что большая часть ошибок связана с неправильной работой приборов учета.

Ранее сообщалось, что рост тарифа на электроэнергию в Нижегородской области приостановлен впервые за 15 лет.

Также напомним, что Нижегородский водоканал перешел с двухставочного на одноставочный тариф на воду.