Магазин региональных продуктов открылся в Нижегородском кремле Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Магазин региональных продуктов открылся в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, торговый павильон с нижегородскими продуктами находится в Еловом сквере рядом с Никольской башней.

Как рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга, в магазине-выставке "Губернское подворье" нижегородцы и туристы смогут купить высококачественные продукты. Также павильон позволит популяризировать кулинарные традиции региона.

В ассортименте "Губернского подворья" представлены натуральные колбасы и мясные деликатесы, копчёная рыба, домашние сыры из цельного коровьего и козьего молока, мёд, городецкие пряники ручной работы, продукты из полбы и зеленой гречки и душистый Иван-чай.

Продукты в магазин поставляют небольшие производства, фермеры и частные предприниматели Нижегородской области.

"Губернское подворье" работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что на территории Нижегородского кремля будет вдвое увеличено количество павильонов общепита и торговых объектов.

Напомним, что новогодняя распродажа стартовала в магазинах "Нижний 800".