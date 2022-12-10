Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил о стабильных ценах на электроэнергию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов прокомментировал публикации в СМИ, посвященные росту тарифов на электричество.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что стоимость электроэнергии на оптовом рынке в декабре достигла исторического максимума. Это связано с одновременным выводом нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонты.

Как пояснил Николай Шульгинов, тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России.

Он отметил, что для предприятий, закупающих электроэнергию оптом, цены выросли существенно ниже инфляции. Пиковые скачки цен были локальны и непродолжительны. Сейчас стоимость электричества вернулась к обычным для зимы значениям.

Ранее сообщалось, что рост тарифа на электроэнергию в Нижегородской области приостановлен впервые за 15 лет.

Так, одноставочный тариф для городских жителей, а также квартир и частных жилых домов, которые оборудованы газовыми плитами, в пределах социальной нормы составляет 4,48 руб. за кВт*ч, сверх социальной нормы — 7,23 руб. за кВт*ч.