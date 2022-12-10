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Общество

Более 600 единиц техники и около 5 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Нижнем Новгороде

29 декабря 2022 13:22  [38] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 600 единиц техники и около 5 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Андрей Житников.

Сейчас в Канавинском районе под особым контролем находятся пешеходные зоны, подходы к остановкам. Проводятся подметание, вывоз снега и противогололедная обработка.

В Ленинском районе прошедшей ночью снег вывозили с улиц Переходникова, Норильской и Голубева. Утром началась очистка тротуаров, лестничных сходов, подходов к пешеходным тротуарам и социально-значимым объектам. Ведется прометание основных дорог и опасных участков.

Ночью в Приокском районе несколько раз проводилось прометание дорог категорий "А" и "Б", с 5 утра началась очистка внутриквартальных проездов, остановок и тротуаров. Вчера в течение дня работы прошли на проспекте Гагарина, на улицах Тропинина, Верховой, Голованова, в посёлке Черепичном и на Стройгазе. Подрядчики обрабатывали дороги противогололедными материалами, использовав порядка 300 тонн. Также техника задействована на улицах Первоцветной, Военных Комиссаров, Верховой, Щербинки-1, 40 лет Победы, Голованова. 

В Нижегородском районе очитка дорог прошла на Нижне-Волжской набережной, улице Большой Печерской. Также производился вывоз снега на улицах Максима Горького, Алексеевской, Нестерова, Грузинской - на участке от улицы Большой Покровской до улицы Ошарской, Минина, Казанском шоссе, Ильинской и др. Уделяется особое внимание общественным пространствам -  это Большой и Малый скверы на площади Минина и Пожарского, улица Большая Покровская, Александровский сад, сквер Свердлова, сквер у Зачатьевской башни кремля, площадь Маркина, площадь Максима Горького и другие.

В Сормовском районе за сутки вывезено около 3 тысяч кубометров снега с улиц Силикатной, Стрелковой, Вождей Революции, Энгельса, Федосеенко, Зайцева, Машинной, Кима, Ясной, Светлоярской, пр.70 лет Октября, ЗКПД. Сегодня вывоз снега запланирован с участков улиц Планировочной, Федосеенко, Новые пески, Шимборского и Островского, а также с пр. Кораблестроителей. 

В Советском районе ночью работы прошли на улицах Малой Ямской, Братьев Игнатьевых, Горбатовской, Артельной, Генкиной, Балхашской, а также на Молитовском мосту. Всего за минувшие сутки в уборке центральных улиц района было задействовано порядка 150 дорожных рабочих и 50 единиц специализированной техники. 

В Автозаводском районе с вечера 28 декабря расчищают, прометают и обрабатывают противогололедными материалами основные магистрали. Внутриквартальные проезды расчищают на улице Политбойцов, на проспекте Молодежном и др. На проспекте Ильича и других улицах идет вывоз снега.

Также ведутся работы на общественных пространствах на улицах Школьной, Пермякова, Веденяпина и других. С утра на придомовых территориях входные группы, тротуары, проезжую часть расчищают более 900 дворников и более 40 единиц техники.

В Московском районе за прошедшие сутки с улиц вывезено 835 кубометров снега. Ночью 50 единиц специализированной техники и 70 дорожных рабочих очищали главные дорожные магистрали. Сейчас снег вывозят на ул. Народной, у школы №118. Кроме того, эти работы ведутся на остановках и заездах по Московскому шоссе, ул. Березовской, Сормовскому шоссе. 

Напомним, синоптики прогнозировали выпадение до 10 см снега в Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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