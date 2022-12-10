Семь площадок для запуска фейерверков будет доступно в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Семь площадок для запуска фейерверков будет доступно в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, организованные площадки доступны в каждом районе города, кроме Канавинского.

Автозаводский район – пляжная зона озера "Земснаряд" 1 очереди на ул. Героя Смирнова.

Ленинский район – площадка в районе Заречного бульвара у д. № 1.

Московский район – площадка у ФОК "Юность" на ул. Ярошенко, д.5А.

Нижегородский район – площадка в районе набережной Гребного канала, напротив ресторана "У Александра".

Приокский район – площадка в п. Черепичный, в районе д. № 14.

Советский район – площадка перед оврагом по ул. Маршала Малиновского, в районе д. 9 и 12.

Сормовский район – площадка в Сормовском парке.

Напомним, что новогодние мероприятия на площади Минина в Нижнем Новгороде в этом году проводиться не будут.

Также ранее сообщалось, что работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь будет продлена до 2 часов ночи.