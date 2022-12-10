Фото:
Семь площадок для запуска фейерверков будет доступно в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".
Согласно информации, организованные площадки доступны в каждом районе города, кроме Канавинского.
Автозаводский район – пляжная зона озера "Земснаряд" 1 очереди на ул. Героя Смирнова.
Ленинский район – площадка в районе Заречного бульвара у д. № 1.
Московский район – площадка у ФОК "Юность" на ул. Ярошенко, д.5А.
Нижегородский район – площадка в районе набережной Гребного канала, напротив ресторана "У Александра".
Приокский район – площадка в п. Черепичный, в районе д. № 14.
Советский район – площадка перед оврагом по ул. Маршала Малиновского, в районе д. 9 и 12.
Сормовский район – площадка в Сормовском парке.
Напомним, что новогодние мероприятия на площади Минина в Нижнем Новгороде в этом году проводиться не будут.
Также ранее сообщалось, что работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь будет продлена до 2 часов ночи.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+