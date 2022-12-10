Самыми благоустроенными нижегородскими населенными пунктами стали Дзержинск, Навашино, Перевоз, Сеченово и Дивеево Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Самыми благоустроенными нижегородскими населенными пунктами в 2022 году стали Дзержинск, Навашино, Перевоз, Сеченово и Дивеево. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, конкурс с 2006 года проводит региональное министерство энергетики и ЖКХ. Участники разделены на 6 групп в зависимости от уровня социально-экономического развития территории, в отдельную группу выделены районы Нижнего Новгорода.

В этом году в конкурсе "Лучшее муниципальное образование в сфере благоустройства" приняли участие 49 муниципалитетов.

Среди муниципалитетов с наибольшей численностью населения лучшим стал Дзержинск, второе место в этой группе - Семеновский городской округ, третье - Выкса.

Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, в этом году работы по благоустройству шли одновременно на десятках объектов.

В других группах первые места заняли Навашино, Перевозский городской округ, Сеченовский муниципальный округ, Дивеевский муниципальный округ, а среди районов Нижнего Новгорода самым благоустроенным признан Автозаводский район.

Ранее сообщалось, что реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области признана надлежащей.

Также напомним, что Большое Болдино и Городец получат федеральные гранты на благоустройство в 2023 году.