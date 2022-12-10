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Общество

Первичное отделение "Движения Первых" открылось на базе школы №118 в Нижнем Новгороде

29 декабря 2022 18:43  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первичное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движения Первых" открылось на базе школы №118 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с инициативой о создании отделения выступили сами учащиеся и их наставники. 

"Быть первым всегда трудно, ответственно, но очень интересно. Стать первичной организацией Движения – очень значимое событие для нас. Впереди много необычного, яркого и незабываемого!" – сказала директор школы Надежда Жукова.

Сейчас в школе №118 уже действуют волонтерские и юнармейские отряды, первичное отделение Российского движения школьников, класс Росгвардии, отряд юных инспекторов дорожного движения, детское общественное объединение "Апельсин", медиацентр, спортивный клуб, служба медиации и военно-патриотический клуб. 

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова напомнила, что Нижний Новгород первым в России получил статус Молодежный столицы, что накладывает на город и правительство определенную ответственность, но вместе с "Движением Первых" нижегородцы установят высокую платку и станут примером для будущих "молодежных столиц".

Ранее сообщалось, что первый детский технопарк "Кванториум" появится в Нижнем Новгороде в 2023 году на базе школы №9.

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Теги:
Образование Школы
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